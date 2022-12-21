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Названы прогнозируемые доходы Госнефтефонда Азербайджана на 2022 г.

Энергетика Материалы 21 декабря 2022 07:47 (UTC +04:00)
Названы прогнозируемые доходы Госнефтефонда Азербайджана на 2022 г.

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В утвержденном бюджете SOFAZ на 2022 год сумма доходов, связанных с реализацией нефтегазовых соглашений, оценивается на уровне 15,789 миллиарда манатов.

Об этом сказал в интервью Trend советник исполнительного директора SOFAZ Бахруз Бахрамов.

По его словам, в январе - сентябре текущего года в связи с исполнением нефтегазовых соглашений в бюджет Фонда поступило около 15,887 миллиарда манатов, а по итогам года прогнозируется, что эта сумма приблизится к отметке в 19,972 миллиарда манатов.

"В условиях полного выполнения утвержденных расходов SOFAZ на 2022 год ожидается, что активы Фонда к концу года составят около 47 миллиарда долларов", - подчеркнул советник исполнительного директора.

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