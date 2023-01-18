Энергопроекты Азербайджана имеют большое значение для партнерства с ЕС - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Своевременная реализация энергетических проектов имеет большое значение для энергетического партнерства Азербайджана с ЕС.

Как сообщили в среду Trend в министерстве энергетики Азербайджана, об этом сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе встречи с генеральным директором Masdar Мохамедом Джамилем Аль Рамахи.

По его словам, к 2030 году Европа планирует получить 20 миллионов тонн водорода.

"В рамках стратегического энергетического партнерства с Европейским союзом у нас есть интерес к экспорту электроэнергии и водорода, произведенных из возобновляемых источников энергии. В этом аспекте большое значение имеет своевременная реализация проектов с компанией Masdar. Считаю важным ускорение процессов по реализации проектов "зеленой" энергии мощностью четыре гигаватта", - сказал министр.

Было особо отмечено расширение сотрудничества с Masdar по проектам солнечной электростанции мощностью 230 МВт, а также проектам ветровой, солнечной энергии и "зеленого водорода" мощностью 10 ГВт.

В свою очередь гендиректор компании Masdar подчеркнул приоритетность сотрудничества с Азербайджаном по этим мегапроектам.

Также стороны обменялись мнениями по планируемым экспортным маршрутам по различным направлениям, вопросам создания производственных мощностей.