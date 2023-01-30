Румыния значительно увеличила импорт азербайджанской нефти

БАКУ/Trend/ - Экспорт сырой нефти из Азербайджана в Румынию составил 538 424 тонн в 2022 году, что в 3,098 раза больше, чем в 2021 году (173 781 тонн), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

В стоимостном выражении экспорт вырос с 80,877 миллиона долларов до 378,607 миллиона долларов, что означает рост в 4,68 раза в годовом исчислении.

По итогам 2022 года Азербайджан экспортировал более чем 26,024 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 19,484 миллиарда долларов, что на 4,03 процента меньше в объёме, и 47,4 процента больше в денежном выражении по сравнению с 2021 годом.

Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.

Кроме того, нефть экспортируется по железной дороге в терминалы Батуми и Кулеви в Грузии.

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