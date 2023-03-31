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Стоимость азербайджанской нефти изменилась разнонаправленно

Энергетика Материалы 31 марта 2023 10:13 (UTC +04:00)
Стоимость азербайджанской нефти изменилась разнонаправленно

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 30 марта понизилась на 0,01 доллара относительно предыдущего показателя и составила 80,85 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,06 доллара – до 78,54 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,99 доллара, составив 45,37 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 марта осталась без изменений на уровне 78,03 доллара за баррель.

Официальный курс на 31 марта составляет 1,7 AZN/ 1 USD.

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