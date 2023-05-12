Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 12 мая 2023 09:51 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 мая снизилась на 1,14 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,83 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,24 доллара – до 77,15 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,04 доллара, составив 50,64 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 11 мая понизилась на 1,14 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 76,19 доллара за баррель.

Официальный курс на 12 мая составляет 1,7 AZN/1 USD.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости