Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 мая снизилась на 0,26 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,96 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,26 доллара – до 77,03 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,27 доллара, составив 50,81 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 мая понизилась на 0,38 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 75,95 доллара за баррель.

Официальный курс на 19 мая составляет 1,7 AZN/1 USD.