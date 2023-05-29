IGB получит финальный транш в рамках Европейской энергетической программы по восстановлению этим летом

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) получит последний транш в рамках Европейской энергетической программы по восстановлению (European Energy Program for Recovery) к концу лета этого года, сообщили Trend в понедельник в компании ICGB, которая является оператором IGB.

В начале ноября 2022 года ICGB получил одобрение на последний транш долгосрочного кредита от Европейского инвестиционного банка (EIB) после успешного аудита, проведенного независимыми международными экспертами.

На этапе коммерческой эксплуатации трубопровода IGB независимые аудиты будут продолжаться даже после того, как финанcовые средства будут полностью использованы. Эти аудиты будут проводиться ежегодно и охватывать как проверку документации, так и выездные инспекции.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года. С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивал около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.