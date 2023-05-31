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Обсуждено создание коридора "зеленой" энергии Каспий-Европа

Энергетика Материалы 31 мая 2023 16:47 (UTC +04:00)
Обсуждено создание коридора "зеленой" энергии Каспий-Европа

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с директором Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристиной Лобилло Борреро.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на странице министра в Twitter.

"Мы обсудили с директором Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристиной Лобилло Борреро вопросы расширения Южного газового коридора, создания коридора "зеленой" энергии Каспий-Европа и сотрудничества в рамках энергетического диалога, определили последующие шаги", - отмечается в публикации.

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