Обсуждено создание коридора "зеленой" энергии Каспий-Европа

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с директором Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристиной Лобилло Борреро.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на странице министра в Twitter.

"Мы обсудили с директором Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристиной Лобилло Борреро вопросы расширения Южного газового коридора, создания коридора "зеленой" энергии Каспий-Европа и сотрудничества в рамках энергетического диалога, определили последующие шаги", - отмечается в публикации.