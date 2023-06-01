Транспортировку газа по TAP планируется сделать еще более "зеленой" - Лука Скьепатти

БАКУ /Trend/ - Транспортировку природного газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) планируется сделать еще более "зеленой".

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» управляющий директор по Трансадриатическому газопроводу (TAP) Лука Скьепатти.

По его словам, для этого TAP имеет все необходимые возможности.

"Сталь, используемая в строительстве газопровода, соответствует этим требованиям, требованиям будущей транспортировки "зеленых" энергоресурсов. Кроме того, нам нужно продолжать работу со всей командой в Европе для увеличения применения "зеленых" технологий в TAP. Считаю, что TAP является главной стратегической инфраструктурой будущего», - добавил он.

Скьепатти выразил уверенность в том, что по TAP будет достигнута транспортировка газа в Албанию.