Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго июня выросла на 1,51 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,14 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,57 доллара – до 76,49 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,42 доллара, составив 51,81 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго июня выросла на 1,45 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 76,06 доллара за баррель.

Официальный курс на третье июня составляет 1,7 AZN/1 USD.