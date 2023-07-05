Для обеспечения энергоперехода нужны рациональные решения и неотложные меры - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В ближайшие десятилетия нам нужны рациональные решения и неотложные меры для обеспечения энергетической безопасности и инклюзивного энергетического перехода.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе 8-го международного семинара ОПЕК на тему "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу", сообщает в среду Trend.

По словам министра, снижение инвестиций в нефтегазовый сектор является одним из основных рисков в контексте устойчивости энергетической безопасности.

"Более 80 процентов энергии стоимостью 100 триллионов долларов, которую использует сегодняшняя мировая экономика, зависит от углеводородов, и нереально полностью избавиться от этой зависимости в краткосрочной перспективе. В ближайшие десятилетия нам нужны рациональные решения и неотложные меры для обеспечения энергетической безопасности и инклюзивного энергетического перехода. Это невозможно без диалога и сотрудничества между участниками энергетических рынков", - сказал он.

Шахбазов подчеркнул, что Азербайджан в 2022 году увеличил поставки газа в Европу на 40 процентов по Южному газовому коридору.

"Наша цель не в продвижении какого-либо вида энергии, а в содействии энергетической безопасности, экономическому развитию и стабильности за счет правильного использования всех видов энергии. Мы поддерживаем инклюзивный энергетический переход. Но нам нужен газ для обеспечения устойчивости "зеленой энергии", которая играет важную роль в сокращении выбросов, поддержке возобновляемых источников энергии и плавного перехода к энергетике. Я думаю, пришло время действовать вместе. Считаю, что необходимо разделить ответственность за будущее поровну, правильно оценивая развитие энергетических рынков. Азербайджан готов внести свой вклад в такой диалог как в качестве страны ОПЕК+, которая является надежным гарантом устойчивого балансирования мирового рынка нефти, так и в качестве надежного энергетического партнера Европы", - добавил министр.