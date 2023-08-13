Туркменистан экспортировал большую партию судового топлива в Турцию

БАКУ /Trend/ - В мае 2023 года Турция импортировала из Туркменистана 11 984 тонн судового топлива, передает Trend.

По данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, этот показатель составил 0,28 процента от общего объема турецкого импорта нефтепродуктов за указанный период.

В апреле Турция импортировала из Туркменистана 8 787 тонн судового топлива. Так, импорт туркменского судового топлива Турцией за первые пять месяцев текущего года составил 51 937 тонн.

Кроме того, в 2022 году Турция импортировала из Туркменистана более 15 540 тонн судового топлива, что более чем в 7,5 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года (2 060 тонн).