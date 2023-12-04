Рыночный интерес к IGB еще больше возрастет в ближайшие несколько лет – исполнительный директор

БАКУ/Trend/- Рыночный интерес к интерконнектору Греция-Болгария (IGB) еще больше возрастет в ближайшие несколько лет, сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор оператора трубопровода ICGB Теодора Георгиева.

"Запуск IGB в конце 2022 года преобразил энергетическую карту региона. Это произошло как раз к началу отопительного сезона и сразу оказало положительное влияние на цены для болгарских потребителей. Всего за первые три месяца работы мы достигли более 94 процентов зарезервированной мощности, что позволило транспортировать природный газ в другие страны региона. Одним из наших первых международных экспортных рынков стала Молдова. Синергия интерконнектора с существующей инфраструктурой позволила нам обеспечить безопасность энергоснабжения страны, находящейся в уязвимом положении", — сказала она.

Георгиева отметила, что одной из основных проблем, с которыми ICGB пришлось столкнуться в течение первого года работы, была необходимость быстрого роста и расширения штата сотрудников, чтобы соответствовать всем новым видам деятельности, которые необходимо выполнять в качестве независимого оператора системы передачи.

"Нам удалось создать по-настоящему преданную своему делу команду из профессионалов с международным опытом. Благодаря общим усилиям у нас не было ни одного крупного происшествия и ни одного дня перебоев с подачей газа", — добавила исполнительный директор.

Далее она отметила, что с самого начала реализации проекта в нормативной базе была заложена возможность увеличения мощности трубы до 5 миллиардов кубометров в год в случае заинтересованности рынка.

"Мы не можем вдаваться в подробности об ожидаемых сроках развития процесса увеличения мощности. С другой стороны, строительство компрессорной станции в Комотини, а также терминала сжиженного природного газа недалеко от города Александруполис, коммерческую эксплуатацию которого планируется ввести в 2024 году, будет способствовать использованию полного потенциала мощности IGB, поскольку эти проекты имеют отличную синергию", - добавила Георгиева.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.

На этапе планирования техническая мощность трубопровода изначально была рассчитана примерно на 5 миллиардов кубометров в год, и достижение этой цели является текущей задачей на ближайшее будущее.

X: @Lyaman_Zeyn