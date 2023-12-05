Строительство подводной энергоинфраструктуры на Каспии выгодно прибрежным государствам - Рашид Мередов

БАКУ /Trend/ - Туркменистан исходит из того, что строительство подводной энергетической инфраструктуры в Каспийском море отвечает экономическим потребностям всех прибрежных государств.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.

По его словам, прокладка подводной инфраструктуры также служит важным условием обеспечения энергетической безопасности и устойчивости в Евразии на основе равного учета интересов и выгод производителей, транзитеров и потребителей энергоносителей.

Мередов отметил, что ключевым аспектом энергетического сотрудничества выступает практическая реализация статьи 14 Конвенции о правовом статусе Каспия, закрепляющей права сторон на прокладку кабелей и трубопроводов по дну моря.

"Международная правовая обоснованность такой деятельности не вызывает сомнений. В связи с этим следует приложить усилия для завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте Тегеранской конвенции, и предпринятия конкретных шагов по имплементации этого протокола", - сказал он.