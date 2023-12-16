SOCAR Trading присоединится к процессу оценки цен на СПГ по методу Platts

БАКУ/Trend/ - SOCAR Trading, которая является торговым подразделением азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR, хочет принять участие в процессе оценки цен на сжиженный природный газ (СПГ) в азиатско-тихоокеанском регионе по методу Platts (Market on Close assessment - MOC), входящей в состав S&P Global Commodity Insights, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Platts.

Как отмечается, SOCAR Trading направила Platts соответствующее обращение.

Platts примет во внимание информацию от этой компании в процессе оценки при условии соблюдения редакционных стандартов и соответственно опубликует всю соответствующую информацию от SOCAR Trading.

Platts приветствует все соответствующие отзывы относительно участия в MOC.

Отметим, что SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была зарегистрирована в декабре 2007 года как маркетинговое подразделение SOCAR с мандатом на продажу азербайджанской нефти, добываемой на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли» и других месторождениях в Азербайджане.

У компании пять основных торговых офисов, расположенных в международных торговых центрах, таких как Женева, Лондон, Сингапур, Дубай и Хьюстон, а также несколько представительств.

Женева является центром операций SOCAR Trading.

Второй по величине офис SOCAR Trading находится в Сингапуре, где компания продает азербайджанскую нефть на восток, а также торгует различными продуктами и продолжает развивать бизнес со своими азиатскими партнерами.

Из Дубая SOCAR Trading развивает бизнес в регионах Персидского залива и Восточной Африки.

X: @Lyaman_Zeyn