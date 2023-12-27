От энергоносителей к электроэнергии

БАКУ/Trend/ - После развала Советского Союза (СССР) и разрыва кооперационных, технологических цепочек между хозяйствующими субъектами в национальных экономиках бывших союзных республик сложилась тяжелая картина. Экономический спад в регионе по экспертным оценкам достигал к середине 90-годов 50-60 процентов. Инвестиционная активность, промышленное производство приближались к критическим показателям. Негативную роль играли, на мой взгляд, также рекомендации международных финансовых организаций, ставшие к тем годам в регионе уже весьма влиятельными. Рекомендации эти и привели, полагаю, к блокировке института внутренних инвестиций. Это фактически лишило страны возможности развивать экономические и социальные приоритеты. Конечно, государства региона обладали разным ресурсным потенциалом. И реализуемая в них экономическая политика при всех общих чертах все же была неодинаковой.

Азербайджан в складывающихся непростых условиях 90-х годов сделал ставку на «нефтяную стратегию», которая подразумевала получение инвестиционной поддержки национальной экономики через развитие и наращивание нефтедобычи. Стержнем «нефтяной стратегии» был экспорт энергоносителей в Европу, в один из наиболее платежеспособных регионов планеты. Это должно было и привело к резкому приросту валютной выручки. Что в свою очередь означало обеспечение внушительного положительного сальдо во внешней торговле и в целом, в платежном балансе государства. В условиях отсутствия иных реальных ресурсов для поддержания воспроизводства национальной экономики, фактически это был безальтернативный путь поддержания экономической стабильности и развития. В результате мультипликационного эффекта развитие получили и смежные отрасли. Экономические дивиденды также позволили решить вопросы поддержания обороноспособности и безопасности страны. Кроме того, нашли свое решение ряд вопросов социальной политики. Ну и конечно, «нефтяная стратегия» существенно укрепила позиции страны на политической карте.

Но мировая экономика трансформируется. И процесс этот входит в решающую фазу. Новый технологический уклад, внедрение энергосберегающих, эффективных технологий, появление и укрепление позиций альтернативных энергоносителей вносит свои коррективы в экономическую и энергетическую повестку. Инициированная Западом «зеленая повестка» ставит новые вызовы. Однозначно, что полный отказ от традиционных источников генерации электрической энергии в ближне- и среднесрочной перспективе нереален. Но очевидно и то, что даже испытывающая острую нехватку энергоносителей Европа отказывается от долгосрочных контрактов и инвестиций в проекты по поставкам традиционных энергоносителей. А значит, нужны новые решения.

В этой связи, не случайно, полагаю, что в последние месяцы в Азербайджане активно готовятся и принимаются решения по запуску мощностей генерации электроэнергии из альтернативных источников. На сегодняшний день, на энергетической повестке страны реализация проектов по трем из четырех уже устоявшихся основных направлений альтернативной генерации. Значимым факторов в решении этих задач является водный потенциал освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана. По экспертным выкладкам, на освобожденных территориях сосредоточены от 20 до 25 процентов водного ресурсного потенциала страны. Учитывая наличие горных рек в регионе, построение и ввод в эксплуатацию малых гидроэлектростанций может существенным образом позитивно отразиться как в плане обеспечения внутреннего рынка, так и по экспортному треку.

Замечу, что совсем недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что в 2021-2023 годах на освобожденных территориях Азербайджана введены в эксплуатацию гидроэлектростанции общей мощностью 170 МВт. При этом он добавил, что к концу следующего года мощность составит 270 МВт, а через несколько лет достигнет 500 МВт.

Кроме того, в октябре текущего года в Азербайджане состоялось открытие Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт. Данная электростанция является крупнейшей в регионах Каспия и Кавказа.

В целом, по экспертным данным, потенциал Азербайджана по ветряной и солнечной энергетике на суше составляет примерно 37 ГВт, а потенциал ветряной энергии в азербайджанском секторе Каспия равен примерно 157 ГВт. По словам главы государства в соответствии с контрактами производство электроэнергии из альтернативных источников в ближайшие годы достигнет в стране 10 ГВт.

Вместе с тем, с развитием нового технологического уклада и решением проблем технологического и инфраструктурного характера водород также может стать крайне важным направлением энергетики. Здесь, полагаю, конкурентные возможности Азербайджана будут внушительны.

Ну и несомненно, не надо сбрасывать со счетов, четвертую составляющую альтернативной генерации электроэнергии, атомную. Думаю, что недооценка этого направления крайне непродуктивна. Мировой опыт и передовая наука убедительно свидетельствуют о высокой эффективности атомной генерации, ее технологичности и конкурентоспособности. На мой взгляд, предпосылки для развития атомной генерации в стране будут только возрастать. Благо экономический, ресурсный потенциал для этого в Азербайджане имеется значительный.

Считаю, что вышеуказанное наглядно свидетельствует о формировании новой энергетической повестки. Суть ее экспортной составляющей в попытке смещения приоритетов с экспорта энергоносителей в экспорт готовой электрической энергии.

На мой взгляд, указанные новые вызовы могут привести к существенным сдвигам по многим направлениям социально-экономической повестки. Это, к примеру, изменения во внешней торговле, на рынке труда.

Несомненно, новая энергетическая повестка будет региональной и не может касаться только одной страны. Уверен, Азербайджан может сыграть в этом процессе роль своеобразного хаба.

Доктор экономических наук,

Профессор Эльшад Мамедов