ЕК запустила первый среднесрочный тендер на платформе "AggregateEU" ​​для закупок газа

БАКУ/Trend/ — Европейская комиссия (ЕК) запустила первый среднесрочный тендер в рамках платформы "AggregateEU" ​​для совместных закупок газа, в рамках которого покупатели смогут подать заявку на газ на несколько шестимесячных периодов, продолжающихся с апреля 2024 года по октябрь 2029 года, передает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение ЕК.

Среднесрочный тендер – это новая услуга, предлагаемая ЕК для подбора покупателей и продавцов после краткосрочного кризиса, с которым Европа столкнулась в течение последних двух зим.

"AggregateEU" ​​будет собирать запросы потребителей энергии из ЕС на срок до пяти лет и выставлять эти запросы на тендеры.

Это позволит гарантировать обеспечение стабильности и предсказуемости поставок участвующим компаниям в ближайшие годы на основе антикризисного механизма, созданного ЕК в 2023 году.

Ранее ЕК на платформе "AggregateEU" провела четыре раунда краткосрочных тендеров по совместной закупке газа (с апреля по декабрь 2023 года), в результате которых более 42 миллиардов кубометров совокупного спроса на газ в Европе были удовлетворены надежными поставщиками.

Краткосрочные тендеры также продолжатся позднее в этом году.

Чтобы принять участие в этом первом среднесрочном тендере, покупатели и продавцы должны зарегистрироваться и подписаться на платформу "AggregateEU", которая работает с апреля 2023 года.

Заявка на участие в первом раунде должна быть подана до 21 февраля, а торги будут проведены с 26 по 27 февраля.

После того, как спрос и предложение согласованы через платформу, отдельные компании заключают контракт на двусторонней основе.

Как сообщил Trend информированный источник, продавцами газа на подобных тендерах ЕК, в случае наличия лишних объемов "голубого топлива", могут стать "Azerbaijan Gas Supply Company" (курирует продажу газа с "Шахдениз"), SOCAR Trading.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!