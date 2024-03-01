В 2024 году экспорт газа из Азербайджана превысит 24 млрд кубометров – министр

БАКУ /Trend/ - В 2024 году экспорт газа из Азербайджана превысит 24 миллиарда кубометров по сравнению с 23,8 миллиарда кубометров в 2023 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня в ходе пресс-конференции по итогам 10-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«Половина объема пойдет в Европу. География поставок азербайджанского газа расширяется. На экспорт придётся половина из ожидаемой в этом году добычи газа, намеченной в объеме более 48 миллиардов кубометров», - сказал он.

Отметим, что транспортировка азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК) началась 31 декабря 2020 года. Газ из региона Каспийского моря транспортируется в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США при прогнозе в 45 миллиардов долларов. Ожидается, что капитальные затраты по проекту ЮГК полностью окупятся в течение 8-10 лет.

Сегодня в Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии. Во встрече приняли участие представители 23 стран, 6 международных организаций и 44 компаний, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица из Азербайджана и стран Европейского Союза.