Коэффициент нефтеотдачи АЧГ может быть увеличен

БАКУ/Trend/- Компания SOCAR планирует увеличить коэффициент нефтеотдачи пластов на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Бабек Гусейнов в ходе Бакинского энергетического форума.

"Блок АЧГ находится в разработке уже 30 лет. Вместе с тем, здесь есть высокоэффективные скважины. Коэффициент нефтеотдачи пластов составляет порядка 30-40%, это вполне приемлемый уровень. Однако, мы хотим еще больше повысить этот показатель, довести его до 50%", - подчеркнул Гусейнов.

Он упомянул, что это станет возможным благодаря использованию новой инфраструктуры и технологий на данном блоке месторождений.

Гусейнов также отметил, что данный блок находится в северном кластере углеводородных площадей азербайджанского шельфа Каспия, там же расположено месторождение Карабах, на котором скоро будет налажена добыча нефти.

"Месторождение Карабах может в течение пяти лет давать стабильно нефть высоким дебетом", - добавил Гусейнов.

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