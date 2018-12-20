Финрегулятор приостановил лицензию азербайджанской СК на перестрахование

20 декабря 2018 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Лицензия страховой компании "Atainsurance" на перестраховочную деятельность временно приостановлена. Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на сайт Палаты надзора над финансовыми рынками.

Как говорится в сообщении финрегулятора, в связи с несоответствием совокупного капитала "AtaInsurance" минимальным требованиям, Совет директоров Палаты 17 декабря принял решение о приостановлении лицензии страховой компании на пять месяцев.

Отметим, что AtaInsurance осуществляет страховую деятельность с 2004 года и входит в состав ООО AtaHolding. Компания оказывает услуги по четырем обязательным и 26 добровольным видам страхования. Активы компании, по данным на конец августа, составляют свыше 30 миллионов манатов, а уставный капитал - 14,6 миллиона манатов.

Согласно данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, сборы компании за январь-октябрь 2018 года составили 18,15 миллиона манатов при выплатах в 8,16 миллиона манатов.

Официальный курс на 20 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рынок страхования Азербайджана сохраняет рекордные темпы роста
Финансы 13:42
МВФ: Развитие экономики Азербайджана поможет нейтрализовать для Грузии негативный эффект от девальвации турецкой лиры
Бизнес 13:15
Азербайджанская AtaInsurance прокомментировала отзыв лицензии на перестраховочную деятельность
Финансы 12:22
Орхан Мамедов: Сотрудничество с BP позволит сформировать более крепкую платформу для новых инициатив в сфере МСБ в Азербайджане (ФОТО)
Бизнес 12:17
Гибкость и новаторский подход: BTB Kapital рассказала о своих приоритетах в Азербайджане (Эксклюзив)
Финансы 12:04
BP заинтересована в расширении участия азербайджанских компаний в проектах в регионе
Энергетика 11:11
Лента новостей
В Туркменистане ведется строительство завода по производству сахара
Бизнес 13:49
Рынок страхования Азербайджана сохраняет рекордные темпы роста
Финансы 13:42
Объем перевалки грузов через порты Турции превысил 300 млн тонн – министерство
Бизнес 13:40
Завтра в Баку будет дождливо
Общество 13:23
Казахстанская страховая компания объявила тендер
Тендеры 13:17
Шедевры художников в подземном переходе Бакинского метро восхитили пассажиров (ФОТО)
Социум 13:16
МВФ: Развитие экономики Азербайджана поможет нейтрализовать для Грузии негативный эффект от девальвации турецкой лиры
Бизнес 13:15
Русдрама имени Самеда Вургуна - 98 знаков качества (ФОТО)
Культура 13:09
В Азербайджане до 93% учащихся обучается на родном языке - министр
Общество 13:05