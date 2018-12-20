Финрегулятор приостановил лицензию азербайджанской СК на перестрахование

БАКУ /Trend/ - Лицензия страховой компании "Atainsurance" на перестраховочную деятельность временно приостановлена. Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на сайт Палаты надзора над финансовыми рынками.

Как говорится в сообщении финрегулятора, в связи с несоответствием совокупного капитала "AtaInsurance" минимальным требованиям, Совет директоров Палаты 17 декабря принял решение о приостановлении лицензии страховой компании на пять месяцев.

Отметим, что AtaInsurance осуществляет страховую деятельность с 2004 года и входит в состав ООО AtaHolding. Компания оказывает услуги по четырем обязательным и 26 добровольным видам страхования. Активы компании, по данным на конец августа, составляют свыше 30 миллионов манатов, а уставный капитал - 14,6 миллиона манатов.

Согласно данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, сборы компании за январь-октябрь 2018 года составили 18,15 миллиона манатов при выплатах в 8,16 миллиона манатов.

Официальный курс на 20 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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