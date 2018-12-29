Казахстанский тенге продолжает дешеветь к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 29 декабря 2018 года составил 383,46 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 3,85 тенге по сравнению с утренней сессией 28 декабря (379,61 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 382 тенге за доллар США, максимальный — 384,45 тенге, а курс закрытия составил 384, 45 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 37,1 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 75.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 29 декабря составляет 380,44 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 386 тенге.

(Автор: Рашид Ширинов)

Твиттер: @ShirinovRashid

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