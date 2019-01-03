Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение в 1,6 раза

3 января 2019 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 300 миллионов манатов со сроком обращения 27 дней, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в 1,6 раза - банки подали заявки на 475,865 миллиона манатов.

Заявки были поданы в диапазоне между 99,2779 маната (с доходностью в 9,7 процента) и 99,4217 маната (с доходностью в 7,76 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,2779 маната (9,7 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком также в 99,3248 маната (9,06 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 300 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам – 30 января 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на четвертое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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