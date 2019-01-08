На РЕПО-операции пришлось свыше половины суточного оборота Бакинской фондовой биржи

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) седьмого января 2019 года составил 7,9 миллиона манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций на бирже пришлась на РЕПО-операции с облигациями министерства финансов страны - 4,23 миллиона манатов. Всего было заключено 42,38 тысяч сделок по этим операциям. Период сделки РЕПО - девять дней.

Суточный объем торгов на вторичном рынке облигаций превысил 3,6 миллиона манатов. Торги проводились как долларовыми облигациями азербайджанской госкомпании SOCAR (на общую сумму в 114 тысяч долларов), так и манатными облигациями министерства финансов Азербайджана (на общую сумму в 3,4 миллиона манатов). Всего было заключено 16 сделок.

На вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям ОАО “Yevlax-Sərnişin” на общую сумму в 196 манатов.

*Статистика не учитывает торговлю производными инструментами.

Официальный курс на восьмое января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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