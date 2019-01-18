Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

18 января 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 18 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 0,799 маната, составив 2196,4255 маната, платины - на 17,0255 маната, до 1383,0605 маната, палладия - на 96,1945, до 2411,96, а унция серебра подешевела на 0,024, до 26, 4263 маната

Название

18.01.2019

17.01.2019

Золото

XAU

2196,4255

2195,6265

Серебро

XAG

26,4263

26,4503

Платина

XPT

1383,0605

1366,035

Палладий

XPD

2411,96

2315,7655

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 18 января составляет 1,7 AZN/USD.

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