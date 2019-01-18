БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 18 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 0,799 маната, составив 2196,4255 маната, платины - на 17,0255 маната, до 1383,0605 маната, палладия - на 96,1945, до 2411,96, а унция серебра подешевела на 0,024, до 26, 4263 маната
|
Название
|
18.01.2019
|
17.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2196,4255
|
2195,6265
|
Серебро
|
XAG
|
26,4263
|
26,4503
|
Платина
|
XPT
|
1383,0605
|
1366,035
|
Палладий
|
XPD
|
2411,96
|
2315,7655
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 18 января составляет 1,7 AZN/USD.
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