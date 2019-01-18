Минфин Азербайджана выпускает манатные облигации

18 января 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 22 января состоится аукцион по размещению дисконтных краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт БФБ.

На аукцион будут выставлены 250 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 364 дня. Срок оплаты по облигациям – 21 января 2020 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 18 января составляет 1,7 AZN/USD.

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