ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам

БАКУ /Trend/ - ВТБ (Азербайджан) объявляет конкурс среди держателей пластиковых карт банка. Клиенты, совершившие более пяти безналичных платежей картой ВТБ (Азербайджан) на сумму от 20 манатов до десятого апреля 2019 года, могут стать обладателями денежных призов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Победителями станут три клиента, осуществившие наибольшее количество платежей в период акции. Итоги акции будут подведены после десятого апреля 2019 года и победители будут проинформированы посредством SMS-уведомления.

Безналичные операции можно совершать внутри страны в торговых точках и посредством электронной коммерции. Операции по снятию наличных средств, по любым видам карточных переводов, оплате кредитов и возвратные операции при определении победителя учитываться не будут.

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