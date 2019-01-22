Официальный курс маната к мировым валютам на 22 января

22 января 2019 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 января установлен на уровне 1,7 и 1,9309 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

22.01.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9309

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2132

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0451

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7904

1 бразильский реал

1 BRL

0.4521

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1224

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1504

1 чешская крона

1 CZK

0.0755

1 чилийский песо

1 CLP

0.2528

1 китайский юань

1 CNY

0.2497

1 датская крона

1 DKK

0.2586

1 грузинский лари

1 GEL

0.6385

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0238

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1895

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0120

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1884

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7031

1 израильский шекель

1 ILS

0.4600

1 канадский доллар

1 CAD

1.2768

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6028

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1121

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4115

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0885

1 молдавская лея

1 MDL

0.0990

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.1982

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0201

1 польский злотый

1 PLN

0.4507

1 российский рубль

1 RUB

0.0256

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2494

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3668

1 турецкая лира

1 TRY

0.3185

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0550

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0607

100 японских иен

100 JPY

1.5529

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1435

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане снизились
Финансы 09:33
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в два раза
Финансы 21 января 12:17
В Азербайджане подешевели драгоценные металлы
Финансы 21 января 09:48
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 января
Финансы 21 января 09:24
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Финансы 18 января 09:39
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 января
Финансы 18 января 09:22
Лента новостей
Азербайджанская нефть 21 января подорожала
Энергетика 09:59
В Азербайджане резко сократилась безработица
Бизнес 09:57
Химический концерн Туркменистана объявил тендер
Тендеры 09:56
EMIN отложил гастрольный тур по городам США и Канады (ВИДЕО)
Интересное 09:55
НПЗ в Туркменистане закупает материалы и оборудование
Тендеры 09:52
ВВП Азербайджана в 2018 году вырос почти на 1,5%
Бизнес 09:46
Тереза Мэй обсудила с премьером Новой Зеландии "будущую" торговую сделку
Европа 09:38
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане снизились
Финансы 09:33
Беларусь увеличила тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам
Другие страны 08:57