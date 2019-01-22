Стартует очередной этап выплат кредиторам азербайджанского Royalbank

22 января 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) с 28 января 2019 года приступит к выплате требований необеспеченных кредиторов ОАО Royalbank, являющихся последними в очереди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на фонд.

Выплаты осуществляются в безналичной форме. Процесс будет проходить в административном здании ADIF по адресу: город Баку, проспект Бабека, 16.

Лицензия на банковскую деятельность ОАО Royal Bank была аннулирована Центральным банком 12 июля 2012 года. 16 июля закрытие Royal Bank было официально признано страховым случаем, и на выполнение обязательств банка перед вкладчиками был введен мораторий.

Решением Бакинского административно-экономического суда N1 от 25 июля 2012 года ОАО Royal Bank было объявлено банкротом, и начата процедура банкротства. ООО Azerbaijan Consulting Company было объявлено ликвидатором банка. В сентябре 2016 года ликвидатором банка был назначен ADIF.

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