Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду поднялись, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 13 марта подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 13,073 маната, составив 2217,667 маната, серебра – на 0,0567 маната, до 26,2427 маната, платины - на 15,878 маната, до 1419,908, а унция палладия подешевела на 9,4265 маната, до 2607,0945.

Название 13.03.2019 12.03.2019 Золото XAU 2217,667 2204,594 Серебро XAG 26,2427 26,186 Платина XPT 1419,908 1404,03 Палладий XPD 2607,0945 2616,521

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 13 марта составляет 1,7 AZN/USD.

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