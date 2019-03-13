Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

13 марта 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду поднялись, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 13 марта подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 13,073 маната, составив 2217,667 маната, серебра – на 0,0567 маната, до 26,2427 маната, платины - на 15,878 маната, до 1419,908, а унция палладия подешевела на 9,4265 маната, до 2607,0945.

Название

13.03.2019

12.03.2019

Золото

XAU

2217,667

2204,594

Серебро

XAG

26,2427

26,186

Платина

XPT

1419,908

1404,03

Палладий

XPD

2607,0945

2616,521

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 13 марта составляет 1,7 AZN/USD.

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