Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду поднялись, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 13 марта подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 13,073 маната, составив 2217,667 маната, серебра – на 0,0567 маната, до 26,2427 маната, платины - на 15,878 маната, до 1419,908, а унция палладия подешевела на 9,4265 маната, до 2607,0945.
|
Название
|
13.03.2019
|
12.03.2019
|
Золото
|
XAU
|
2217,667
|
2204,594
|
Серебро
|
XAG
|
26,2427
|
26,186
|
Платина
|
XPT
|
1419,908
|
1404,03
|
Палладий
|
XPD
|
2607,0945
|
2616,521
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 13 марта составляет 1,7 AZN/USD.
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