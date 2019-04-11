Международный банк Азербайджана дает старт совместным проектам с футбольным клубом Ювентус

11 апреля 2019 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана порадовал болельщиков итальянского футбольного клуба "Ювентус" интересными новостями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

Международный банк Азербайджана, являющийся региональным партнером Ювентуса, начал реализацию совместных с клубом проектов. В рамках этого партнерства будут выпущены совместные брендированные (cobrand) дебетовые карты. С помощью этих карт, которые разработаны со специальным дизайном и указанием логотипов Международного банка Азербайджана и Ювентуса, клиенты смогут осуществлять любые платежные операции. Принимая во внимание то, что число карт лимитировано и большой интерес к ним со стороны клиентов, банк объявит об их предварительной продаже. Таким образом, первыми владельцами этих карт станут клиенты, которые сделали предварительный заказ.

Кроме того, на корпоративных страницах банка в социальных сетях будут проведены интересные конкурсы для подписчиков. Победителям конкурсов будут вручены футболки с оригинальными подписями звезд футбола в выступающих в первом составе Ювентуса.

Директор департамента маркетинга Международного банка Азербайджана Нигяр Тагирова отметила: «Ожидается, что эти проекты станут приятным сюрпризом для поклонников клуба Ювентус в нашей стране. Совместные проекты реализуемые в рамках нашего регионального партнерства сделают клуб Ювентус более доступным и близким для местных болельщиков».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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