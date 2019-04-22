Rabitabank выдал первую компенсацию! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начиная с сегодняшнего дня, в соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике» начинается процесс выдачи компенсаций, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Rabitabank.

Rabitabank, активно участвующий во всех мероприятиях, проводимых Палатой надзора над финансовыми рынками по просвещению общественности, приступил к выдаче компенсаций физическим лицам имевшим или имеющим кредиты в иностранной валюте, а также реструктуризации проблемных кредитов.



Хотим напомнить, что в соответствии с указом, исходя из того факта, что просроченные кредиты физических лиц будут реструктурированы, проценты, начисленные по этим кредитам, будут списаны, а судебные дела отозваны.



Следует отметить, что клиентам для получения компенсации будут отправлены SMS-сообщения с указанием филиала и даты, в которые они могут обратиться в банк за компенсацией.

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