NIKOIL Bank перешел на усиленный режим работы в связи с выплатами компенсаций по кредитам (ФОТО/ВИДЕО)

26 апреля 2019 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 22 апреля 2019 года NIKOIL Bank начал выплату компенсаций физическим лицам согласно указу Президента Азербайджана от 28 февраля 2019 года «О дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на банк.

Отметим, что учитывая реструктуризацию просроченной кредитной задолженности физических лиц согласно указу, проценты, начисленные по этим кредитам, будут списаны, а их дела, находящиеся в суде, будут отозваны.

Каждому клиенту, для которого предусмотрена компенсация по проблемным кредитам, NIKOIL Bank отправил SMS-уведомление о филиале и дате выплаты компенсаций. Также, следует отметить, что с целью обеспечения комфорта клиентам, которые получат компенсацию, Банк создал услугу SMS-информирования. Клиенты получают информацию о времени и дате получения компенсации путем отправки посредством SMS персонального кода удостоверения личности на короткий номер 9981.

С целью обеспечения более оперативного обслуживания и удовлетворенности клиентов в связи с этим вопросом, NIKOIL Bank перешел на усиленный режим работы, продлив рабочее время до 20:00. Согласно вышеуказанному Указу в Мае планируется завершение выплаты всех компенсаций.

NIKOIL Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальных сетях:

https://www.facebook.com/nikoilbank

https://www.instagram.com/nikoilbank

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Корпорация «Аккорд» примет участие в строительстве отеля на территории бульвара в Баку
Бизнес 13:11
Победитель лотереи Unibank выиграл телефон iPhone X
Финансы 12:30
Эльман Рустамов предложил перейти на пластиковые банкноты
Бизнес 12:28
AS Qrup İnvestment расширит агропромышленную деятельность при поддержке китайской корпорации (ФОТО)
Бизнес 12:12
ЦБА: В Азербайджане не будут ограничивать ставки по кредитам
Финансы 11:59
Рейсы AZAL и Buta Airways 29 и 30 мая будут выполняться по измененному графику
Бизнес 11:52
Лента новостей
Начался первый свободный заезд на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО))
Общество 13:30
В Лондоне презентован сборник на английском языке "Cry" про Карабах (ФОТО)
Культура 13:26
Нацвалюта Казахстана снова подешевела к доллару
Финансы 13:22
Казахстан и Россия создадут СП по производству тракторов
Бизнес 13:19
В Баку прошла первая автограф-сессия пилотов Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан
Общество 13:15
Корпорация «Аккорд» примет участие в строительстве отеля на территории бульвара в Баку
Бизнес 13:11
Армения не открыла архивы 1915 года – МИД Турции
Турция 13:10
В Баку проходит Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 13:09
В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 13:08