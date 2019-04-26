NIKOIL Bank перешел на усиленный режим работы в связи с выплатами компенсаций по кредитам (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С 22 апреля 2019 года NIKOIL Bank начал выплату компенсаций физическим лицам согласно указу Президента Азербайджана от 28 февраля 2019 года «О дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на банк.

Отметим, что учитывая реструктуризацию просроченной кредитной задолженности физических лиц согласно указу, проценты, начисленные по этим кредитам, будут списаны, а их дела, находящиеся в суде, будут отозваны.

Каждому клиенту, для которого предусмотрена компенсация по проблемным кредитам, NIKOIL Bank отправил SMS-уведомление о филиале и дате выплаты компенсаций. Также, следует отметить, что с целью обеспечения комфорта клиентам, которые получат компенсацию, Банк создал услугу SMS-информирования. Клиенты получают информацию о времени и дате получения компенсации путем отправки посредством SMS персонального кода удостоверения личности на короткий номер 9981.

С целью обеспечения более оперативного обслуживания и удовлетворенности клиентов в связи с этим вопросом, NIKOIL Bank перешел на усиленный режим работы, продлив рабочее время до 20:00. Согласно вышеуказанному Указу в Мае планируется завершение выплаты всех компенсаций.

NIKOIL Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по номеру (012) 981.

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