Центробанк Азербайджана за год уничтожил сотни миллионов манатов

2 мая 2019 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) уничтожил непригодных к использованию купюр и металлических денег на 1,33 миллиарда манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на финансовый отчет банка.

Для сравнения: в 2017 году ЦБА уничтожил купюр и металлических денег на 1,3 миллиарда манатов.

По данным отчета, всего за прошлый год в Азербайджан поступило 6,42 миллиарда манатов новых купюр и металлических монет, что в 15,6 раз больше показателя предшествовавшего года (410 миллиона манатов).

Как отмечается, на первое января 2019 года в обороте находилось купюр и монет на 8,36 миллиарда манатов. В течение прошлого года этот показатель вырос на 223,9 миллиона манатов.

Официальный курс на второе мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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