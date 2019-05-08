Новый курс национальной валюты Казахстана

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 8 мая 2019 года составил 380,33 тенге, сообщает Trend со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 379,90 тенге за один доллар, максимальный — 380,75 тенге, курс закрытия — 380 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 53,612 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 143.

В обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи доллара составляет 382 тенге, Алматы — 382,2 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 380,53 тенге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на восьмое мая составляет 380,58 тенге за один доллар. На девятое мая, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 380,53 тенге за один доллар.

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