Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение почти в 5 раз

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 150 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 739,3 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,76 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 13 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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