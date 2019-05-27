Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение более чем в 5 раз

27 мая 2019 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 150 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 838,6 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,76 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 27 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Банковские металлы в Азербайджане дорожают
Финансы 09:49
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 мая
Финансы 09:36
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 25 мая 10:42
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 25 мая 09:46
Центральный банк Азербайджана объявил тендер
Финансы 25 мая 09:29
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн манатов
Финансы 24 мая 12:44
Лента новостей
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 14:04
"Азерэнержи" повышает надежность энергоснабжения Баку
Энергетика 14:02
Айгюн Кязымова вновь удивила, впервые представив альбом караоке "18 –" (АУДИО)
Звёздный мир 13:59
Медведев посетит Узбекистан
Бизнес 13:59
Китай призвал США прекратить официальные контакты с Тайванем после переговоров Болтона
Другие страны 13:56
Азербайджанская община Нагорного Карабаха ответила информагентству "Regnum"
Нагорно-карабахский конфликт 13:49
Азербайджанский певец лидирует в турецких соцсетях (ВИДЕО)
Звёздный мир 13:44
Известны результаты оценочного бурения на месторождении «Абшерон» (Эксклюзив)
Энергетика 13:34
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме по случаю Дня Республики
Политика 13:30