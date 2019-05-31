VISA: Азербайджан является приоритетным рынком для внедрения инноваций (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является приоритетным рынком для увеличения присутствия компании Visa, внедрения инноваций, развития рынка электронных платежей, сказала Trend вице-президент, старший директор по продуктам Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Кристина Дорош.

"Азербайджан демонстрирует очень хорошие темпы по развитию безналичных платежей. Рынок растет динамично. Согласно данным VISA за 2018 год, рынок вырос на 42 процента по объемам безналичных платежей и на 33 процента по числу безналичных транзакций", - сказала Дорош.

Далее вице-президент отметила, что стратегические цели Visa по Азербайджану остаются неизменными и отвечают ключевым приоритетам Visa.

"Среди основных направлений значатся партнерские отношения, внедрение цифровых платежей, расширение доступа, безопасность платежных систем. Приоритетным направлением развития для нас сейчас является внедрение технологии токенизации Visa Token Service (VTS), а также развитие электронной коммерции, расширение предложения линейки премиальных продуктов и программ лояльности", - сказала Дорош.

Напомним, что в сентябре 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил государственную программу по расширению цифровых платежей в 2018-2020 годах, в соответствии с которой в 2021 году ежегодный объем безналичных расчетов в Азербайджане достигнет примерно 17 миллиардов манатов.

Для ускорения применения государственной программы были определены три основополагающих условия и конкретные цели по каждому из них. Создание более благоприятной среды предусматривает не только запрещающие нормы регулирования, но и применение специальных механизмов поощрения.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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