VISA: Азербайджан является приоритетным рынком для внедрения инноваций (Эксклюзив)

31 мая 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является приоритетным рынком для увеличения присутствия компании Visa, внедрения инноваций, развития рынка электронных платежей, сказала Trend вице-президент, старший директор по продуктам Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Кристина Дорош.

"Азербайджан демонстрирует очень хорошие темпы по развитию безналичных платежей. Рынок растет динамично. Согласно данным VISA за 2018 год, рынок вырос на 42 процента по объемам безналичных платежей и на 33 процента по числу безналичных транзакций", - сказала Дорош.

Далее вице-президент отметила, что стратегические цели Visa по Азербайджану остаются неизменными и отвечают ключевым приоритетам Visa.

"Среди основных направлений значатся партнерские отношения, внедрение цифровых платежей, расширение доступа, безопасность платежных систем. Приоритетным направлением развития для нас сейчас является внедрение технологии токенизации Visa Token Service (VTS), а также развитие электронной коммерции, расширение предложения линейки премиальных продуктов и программ лояльности", - сказала Дорош.

Напомним, что в сентябре 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил государственную программу по расширению цифровых платежей в 2018-2020 годах, в соответствии с которой в 2021 году ежегодный объем безналичных расчетов в Азербайджане достигнет примерно 17 миллиардов манатов.

Для ускорения применения государственной программы были определены три основополагающих условия и конкретные цели по каждому из них. Создание более благоприятной среды предусматривает не только запрещающие нормы регулирования, но и применение специальных механизмов поощрения.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Предпринимателям одного из регионов Азербайджана выданы льготные кредиты на большую сумму
Бизнес 30 мая 22:12
Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла более чем на 14%
Бизнес 30 мая 22:03
Рабочая группа по подготовке отчета EIT 2018 провела свое первое заседание в SOFAZ
Энергетика 30 мая 21:57
Сопредседатели МГ ОБСЕ представили предложения о конкретных последующих шагах в процессе урегулирования карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 30 мая 21:31
"Газпромбанк" рассматривает новые проекты в Азербайджане, и не только в сфере энергетики
Бизнес 30 мая 19:01
В Азербайджане увеличилось производство муки
Бизнес 30 мая 18:18
Лента новостей
Власти Японии отодвинули от Токио зоны учений войск США
Другие страны 07:50
На границе Колумбии и Венесуэлы произошел взрыв
Другие страны 07:27
Помпео: Иран напал на нефтяные танкеры, чтобы поднять стоимость нефти на мировом рынке
США 06:23
Грузовой корабль Dragon вернется на Землю 3 июня
В мире 06:05
Мексика пообещала "энергичный" ответ на новые пошлины Трампа
Другие страны 05:29
Контейнеровоз с мусором отправился из Филиппин в Канаду
Другие страны 05:13
Британские врачи рассказали о том, насколько вредны электронные сигареты
В мире 04:52
Трамп заявил о вводе 5%-ной пошлины на все товары из Мексики с 10 июня
США 04:33
Государственный академический ансамбль народного танца имени И.Моисеева выступил в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 04:19