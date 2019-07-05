Золото и серебро в Азербайджане подешевели

5 июля 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в пятницу понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 5 июля подешевела на 2,8475 маната, составив 2409.9965 маната, серебра - на 0,0796 маната, до 25.9590 маната, унция платины подешевела на 2,261 маната, до 1421.6250 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,729 маната, составив 2656.2925 маната.

Название

5.07.2019

4.07.2019

Золото

XAU

2409.9965

2412.8440

Серебро

XAG

25.9590

26.0386

Платина

XPT

1421.6250

1423.8860

Палладий

XPD

2656.2925

2650.5635

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 5 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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