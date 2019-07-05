Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в пятницу понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 5 июля подешевела на 2,8475 маната, составив 2409.9965 маната, серебра - на 0,0796 маната, до 25.9590 маната, унция платины подешевела на 2,261 маната, до 1421.6250 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,729 маната, составив 2656.2925 маната.
|
Название
|
5.07.2019
|
4.07.2019
|
Золото
|
XAU
|
2409.9965
|
2412.8440
|
Серебро
|
XAG
|
25.9590
|
26.0386
|
Платина
|
XPT
|
1421.6250
|
1423.8860
|
Палладий
|
XPD
|
2656.2925
|
2650.5635
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 5 июля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)
Twitter: @badalov_rovshan
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