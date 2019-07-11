Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в четверг повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 11 июля подорожала на 53,04 маната, составив 2421.5990 маната, унция серебра повысилась на 0,3476 маната, до 25.9964 маната, унция платины подорожала на 27,999 маната, до 1407.3195 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 80,189 маната, составив 2713.9990 маната.

Название 11.07.2019 10.07.2019 Золото XAU 2421.5990 2368.5590 Серебро XAG 25.9964 25.6488 Платина XPT 1407.3195 1379.3205 Палладий XPD 2713.9990 2633.8100

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 11 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.