Золото и серебро в Азербайджане подорожали

11 июля 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в четверг повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 11 июля подорожала на 53,04 маната, составив 2421.5990 маната, унция серебра повысилась на 0,3476 маната, до 25.9964 маната, унция платины подорожала на 27,999 маната, до 1407.3195 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 80,189 маната, составив 2713.9990 маната.

Название

11.07.2019

10.07.2019

Золото

XAU

2421.5990

2368.5590

Серебро

XAG

25.9964

25.6488

Платина

XPT

1407.3195

1379.3205

Палладий

XPD

2713.9990

2633.8100

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 11 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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