Официальный курс маната к мировым валютам на 19 июля

19 июля 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 июля установлен на уровне 1,7 и 1.9142 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

19.07.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9142

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2011

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0401

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8356

1 бразильский реал

1 BRL

0.4569

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1226

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1448

1 чешская крона

1 CZK

0.0749

100 чилийских песо

100 CLP

0.2484

1 китайский юань

1 CNY

0.2473

1 датская крона

1 DKK

0.2564

1 грузинский лари

1 GEL

0.5927

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2177

1 индийская рупия

1 INR

2.1315

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1114

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0122

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1824

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7288

1 израильский шекель

1 ILS

0.4811

1 канадский доллар

1 CAD

1.3044

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5896

1 казахский тенге

1 KZT

0.0044

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4137

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0896

1 молдавская лея

1 MDL

0.0968

1 египетский фунт

1 EGP

0.1023

1 норвежская крона

1 NOK

0.1990

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0198

1 польский злотый

1 PLN

0.4499

1 российский рубль

1 RUB

0.0271

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2527

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3484

1 турецкая лира

1 TRY

0.3019

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0548

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0656

100 японских иен

100 JPY

1.5799

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1522

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 09:45
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 июля
Финансы 18 июля 10:07
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 18 июля 09:59
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 17 июля 09:52
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 июля
Финансы 17 июля 09:47
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 16 июля 09:50
Лента новостей
В Азербайджане производство сельхозпродукции выросло на 13%
Экономика 10:30
Израиль перешел во вторую десятку по дороговизне жизни
Израиль 10:19
Развитие велотуризма обсудят в Минске
Беларусь 10:09
Президент Жээнбеков встретился с премьер-министром Республики Корея Ли Нак Еном
Кыргызстан 10:06
Разрабатывается новая стратегия развития науки в Азербайджане
Общество 10:05
В Таджикистане нашли запасы газа и нефти
Таджикистан 10:04
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:52
Huawei считает нелогичным диалог с США о внедрении сетей 5G
Другие страны 09:46
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 09:45