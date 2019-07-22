В Азербайджане необходим институт банкротства

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в судебной системе Азербайджана есть необходимость реформирования процесса банкротства.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления VTB Bank (Azerbaijan) Евгений Кирин.

По словам Кирина, в Азербайджане хоть и принят закон "О банкротстве", но на практике он не действует, ввиду отсутствия судебных дел по этому вопросу. Председатель отметил, что в данном вопросе его больше интересует сторона юридических лиц, потому, что наряду с компаниями, которые в связи с фактическими финансовыми трудностями объявляют себя банкротами, есть компании, которые делают это фиктивно. Целью объявления банкротства последних , как правило, является уход от налогов, погашение только 5-10 процентов задолженности, а также, вывод активов компании. В силу этих причин, по словам Кирина, есть острая необходимость в существовании института банкротства в Азербайджане, для выявления дел о мошенничестве, потому что на данный момент не хватает инструментов для оспаривания подобных сделок, которые приводят к преднамеренному банкротству.

Поэтому, считает председатель, кредиторы и другие стороны заинтересованы в правовой оценке фиктивного процесса банкротства, а также добросовестности руководителей и акционеров компании. Но к сожалению, в рамках законодательства, у банков недостаточно возможностей для разрешения подобных вопросов.

Создание института банкротства, по мнению Кирина, существенно повлияло бы на оценку делового и инвестиционного климата в Азербайджане. Председатель предлагает использовать опыт зарубежных развитых стран, где механизмы закона о банкростве эффективно работают.

Кроме того, председатель считает необходимым разделение закона на две части – "О банкротстве юридических лиц" и "О банкротстве физических лиц". В рамках этого вопроса, группа ВТБ готова поделиться своим опытом, заработанным в России.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Ровшан Гусейнов)

Twitter: @1nasirzade

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