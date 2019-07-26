Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли до $49 млрд

БАКУ /Trend/ - Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец июня выросли, составив 49 миллиардов долларов, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с началом года золотовалютные запасы страны выросли на 9,4 процента, заявил на пресс-конференции в пятницу глава ЦБА Эльман Рустамов.

Большая часть резервов приходится на активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана

"Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 9,4 процента, что говорит о том, что платежный баланс формируется с профицитом", - отметил он.

По оценке ЦБА, ситуация на внешних рынках остается благоприятной. С начала года прослеживается положительное сальдо внешнеторгового баланса Азербайджана, растет экспорт, в том числе ненефтяной.

(Автор: Хейраддин Насирзаде, Кямаля Мамедли )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.