Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли до $49 млрд

26 июля 2019 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец июня выросли, составив 49 миллиардов долларов, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с началом года золотовалютные запасы страны выросли на 9,4 процента, заявил на пресс-конференции в пятницу глава ЦБА Эльман Рустамов.

Большая часть резервов приходится на активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана

"Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 9,4 процента, что говорит о том, что платежный баланс формируется с профицитом", - отметил он.

По оценке ЦБА, ситуация на внешних рынках остается благоприятной. С начала года прослеживается положительное сальдо внешнеторгового баланса Азербайджана, растет экспорт, в том числе ненефтяной.

(Автор: Хейраддин Насирзаде, Кямаля Мамедли )

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