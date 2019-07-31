Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла почти на 18%

БАКУ /Trend/ - Капитализация банковского сектора Азербайджана по итогам первого полугодия 2019 года составила 4,599 миллиарда манатов, что на 695,7 миллиона манатов, или на 17,8 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Палаты надзора над финансовыми рынками.

По данным отчета, совокупные активы банков на 30 июня текущего года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года выросли на 7,1 процента, достигнув 29,98 миллиарда манатов.

За отчетный период объем находившихся в распоряжении банков наличных средств составил почти 1,404 миллиарда манатов, на корреспондентских счетах в Центральном банке находились 2,165 миллиарда манатов, а средства на ностро-счетах (корреспондентские счета в других банках) – 2,731 миллиарда манатов. Инвестиции банков в ценные бумаги достигли 3,837 миллиарда манатов (рост по сравнению с июнем прошлого года - свыше 30 процентов).

Банки увеличили кредитование на 12,24 процента, и по итогам июня этого года совокупный кредитный портфель банков составил 13,146 миллиарда манатов. По этим кредитам были созданы резервы на 1,437 миллиарда манатов.

Совокупные обязательства банковского сектора страны выросли на 5,4 процента, до 25,38 миллиарда манатов. Наибольшая доля обязательств пришлась на депозиты – 74,2 процента, или 18,831 миллиарда манатов (рост на 9,14 процента). Объем депозитов физических лиц составил 8,633 миллиарда манатов, юридических лиц – 10,197 миллиарда манатов.

Обязательства банков перед Центральным банком сократились более чем вдвое, до 207,7 миллиона манатов.

Чистая прибыль банковского сектора на конец июня 2019 года составила 433,4 миллиона манатов, что почти в 12 раз превышает прошлогодний показатель. Прибыль сформировалась за счет процентных доходов в 962,1 миллиона манатов (в том числе 692,1 миллиона манатов – доходы по процентам от кредитов) и непроцентных - на 364,5 миллиона манатов. Процентные расходы банков составили 281,2 миллиона манатов, в том числе выплата процентов по депозитам – 187,8 миллионов манатов, непроцентные расходы – 559,7 миллиона манатов.

В итоге образовалась операционная прибыль в размере 414,7 миллиона манатов. В отчетный период банки также выделили 31,8 миллиона манатов на покрытие возможных убытков по активам и выплатили 34,4 миллиона манатов в качестве налога на прибыль. Другие доходы составили 21,3 миллиона манатов.

Общее число филиалов 30 банков составило 513, отделений – 129, число банкоматов – 2571. Рост числа работников банковского сектора за первые шесть месяцев этого года составил пять процентов (873 человека), а их общее число составило 18 288 человек.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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