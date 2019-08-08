Казахстанский тенге продолжает дешеветь к доллару

БАКУ /Trend/ - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи, средневзвешенный курс доллара на восьмое августа 2019 года составил 387,73 тенге, таким образом вновь обновляя исторический рекорд, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные биржи.

Так, по сравнению с данными на утро седьмого августа (387,44 тенге за доллар) национальная валюта к доллару подешевела на 0,29 тенге.

Отметим, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составляет 389,5 тенге, в то время как в Алматы данный показатель равен 389,9 тенге.

Официальный курс, установленный Национальным банком Казахстана на восьмое августа составляет 387,45 тенге за доллар.

Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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