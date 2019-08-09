Госкомтаможни Азербайджана увеличил отчисления в госбюджет

9 августа 2019 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июле 2019 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 413,394 миллиона манатов, что на 28,3 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на статистические данные ведомства.

Поступления в госбюджет по линии Госкомтаможни формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

В июле текущего года таможенные пошлины составили 112,97 миллиона манатов, или 27,3 процента от всех поступлений, НДС – 296,04 миллиона манатов (71,6 процента), акцизный налог – 25,6 миллиона манатов (6,2 процента), дорожный налог – 5,7 миллиона манатов (чуть более одного процента).

Официальный курс на 9 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Twitter: @kamala_mammadli

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