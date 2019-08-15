Курс евро в Узбекистане перевалил за 10 тысяч сумов

15 августа 2019 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал внеочередной курс валют, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.

Один доллар в Узбекистане будет стоить 9061 сума (+179), а один евро — 10,092.14 сума (+163,84).

Курс российского рубля также увеличился до 138,47 сума (+2,09).

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Но курсовые изменения носят еще и сезонный характер.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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