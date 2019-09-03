Казахский тенге продолжает слабеть относительно доллара США

3 сентября 2019 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже третьего сентября 2019 года составил 388,33 тенге, что означает ослабление тенге по сравнению со средневзвешенным курсом доллара в 388,13 тенге от второго сентября, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные биржи.

Сообщается, что на торгах минимальный курс сложился на уровне 387,98 тенге за доллар США, максимальный – 388,70 тенге, курс закрытия — 388,50 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 95,135 миллиона долларов, число сделок – 292.

Отметим, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составил 390 тенге, а в Алматы — 391 тенге.

Официальный курс Национального банка на третье сентября составляет 388,07 тенге за доллар.

Напомним, что в ходе торгов на бирже 26 июля курс доллара достиг исторически рекордного значения 384,92 тенге и с тех пор обновлял рекорд почти ежедневно. Так, утром восьмого августа один доллар стоил 387,73 тенге.

Девятого августа в ходе торгов средневзвешенный курс доллара составил 387,44 тенге, зафиксировав укрепление национальной валюты впервые за две недели.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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