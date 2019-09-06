Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 6 сентября понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 6 сентября подешевела на 44,1235 маната, составив 2582,1555 маната, унция серебра - на 1,4807 маната, до 31,5257 маната, унция платины - на 71,859 маната, до 1608,8290 маната, унция палладия - на 10,4465 маната, до 2639,1990 маната.

Название 06.09.2019 05.09.2019 Золото XAU 2582.1555 2626.2790 Серебро XAG 31.5257 33.0064 Платина XPT 1608.8290 1680.6880 Палладий XPD 2639.1990 2649.6455

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 6 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.