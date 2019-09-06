Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 6 сентября понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 6 сентября подешевела на 44,1235 маната, составив 2582,1555 маната, унция серебра - на 1,4807 маната, до 31,5257 маната, унция платины - на 71,859 маната, до 1608,8290 маната, унция палладия - на 10,4465 маната, до 2639,1990 маната.
|
Название
|
06.09.2019
|
05.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2582.1555
|
2626.2790
|
Серебро
|
XAG
|
31.5257
|
33.0064
|
Платина
|
XPT
|
1608.8290
|
1680.6880
|
Палладий
|
XPD
|
2639.1990
|
2649.6455
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 6 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
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