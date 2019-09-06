Золото в Азербайджане подешевело

6 сентября 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 6 сентября понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 6 сентября подешевела на 44,1235 маната, составив 2582,1555 маната, унция серебра - на 1,4807 маната, до 31,5257 маната, унция платины - на 71,859 маната, до 1608,8290 маната, унция палладия - на 10,4465 маната, до 2639,1990 маната.

Название

06.09.2019

05.09.2019

Золото

XAU

2582.1555

2626.2790

Серебро

XAG

31.5257

33.0064

Платина

XPT

1608.8290

1680.6880

Палладий

XPD

2639.1990

2649.6455

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 6 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 сентября
Финансы 09:44
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 5 сентября 09:54
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 сентября
Экономика 5 сентября 09:51
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 4 сентября 19:41
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение
Финансы 4 сентября 17:05
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 4 сентября 09:53
Лента новостей
Узбекистанский банк подписал заемное соглашение с нидерландским FMO
Финансы 11:01
Топ-менеджеры морского порта Туркменбаши договорились с Сингапуром о совместной деятельности
Бизнес 10:53
Ремонтные работы на участке нефтепровода Баку-Новороссийск планируется завершить сегодня
Энергетика 10:53
Отсутствие покупателей иранской нефти на энергетической бирже - еще не проигрыш - эксперт
Энергетика 10:51
В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
Политика 10:48
Названа самая высокооплачиваемая модель (ФОТО)
Стиль 10:46
Посол Ливана в Анкаре вызван в МИД страны
Турция 10:44
Туркменистан заинтересован в создании с Израилем совместных производств
Бизнес 10:42
Глава Туркменистана произвел кадровые назначения в системе органов прокуратуры
Туркменистан 10:38