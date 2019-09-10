Золото в Азербайджане подешевело

10 сентября 2019 09:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 10 сентября понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота девятого сентября подешевела на 33, 8385 маната, составив 2532, 6770 маната, унция серебра - на 0, 3333 маната, до 30, 3433 маната, унция платины - на 33, 201 маната, до 1585,1820 маната. Унция палладия подорожала на 7, 65 маната, до 2622, 2500 маната.

Название

10.09.2019

09.09.2019

Золото

XAU

2532.6770

2566.5155

Серебро

XAG

30.3433

30.6766

Платина

XPT

1585.1820

1618.3830

Палладий

XPD

2622.2500

2614.6000

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 10 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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