Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 10 сентября понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота девятого сентября подешевела на 33, 8385 маната, составив 2532, 6770 маната, унция серебра - на 0, 3333 маната, до 30, 3433 маната, унция платины - на 33, 201 маната, до 1585,1820 маната. Унция палладия подорожала на 7, 65 маната, до 2622, 2500 маната.

Название 10.09.2019 09.09.2019 Золото XAU 2532.6770 2566.5155 Серебро XAG 30.3433 30.6766 Платина XPT 1585.1820 1618.3830 Палладий XPD 2622.2500 2614.6000

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 10 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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