Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 10 сентября понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота девятого сентября подешевела на 33, 8385 маната, составив 2532, 6770 маната, унция серебра - на 0, 3333 маната, до 30, 3433 маната, унция платины - на 33, 201 маната, до 1585,1820 маната. Унция палладия подорожала на 7, 65 маната, до 2622, 2500 маната.
|
Название
|
10.09.2019
|
09.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2532.6770
|
2566.5155
|
Серебро
|
XAG
|
30.3433
|
30.6766
|
Платина
|
XPT
|
1585.1820
|
1618.3830
|
Палладий
|
XPD
|
2622.2500
|
2614.6000
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 10 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
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