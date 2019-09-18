Нацвалюта Казахстана ослабела относительно доллара США

18 сентября 2019 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 18 сентября 2019 года составил 386,82 тенге, что означает снижение стоимости национальной валюты Казахстана относительно курса доллара в 385,42 тенге на 17 сентября, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные биржи.

По информации биржи, на торгах долларом США минимальный курс сложился на уровне 386,50 тенге за доллар США, максимальный – 387,25 тенге, курс закрытия — 386,88 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 74,410 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой – 276.

Отметим, что курс валюты в обменных пунктах Нур-Султана составляет 388 тенге, Алматы — 388,6 тенге.

Официальный курс Национального банка на 18 сентября составляет 385,42 тенге за доллар США.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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